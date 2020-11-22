Зобнин не пощадил Шунина, игроки «Динамо» навалились горой на Скопинцева. Фото с дерби

В субботу, 21 ноября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча.
«Первый тайм был равным. У нас и у «Динамо» были моменты. Несколько контратак «Динамо» провело, но они случились после наших ненужных индивидуальных ошибок. Второй тайм был гораздо лучше, но если забиваешь — отыграться непросто. Был момент с ударом Зобнина, ещё удары, но после этого нам забили. Это грустно и досадно по такой игре, но мы отыгрались. По игре мы заслуживали победу, но по тому, как развивался матч, можно быть довольными ничьей».
Лучшие фото с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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