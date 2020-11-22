Спортивный директор «Ювентуса»: могу вас заверить, что Роналду останется в клубе

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду.

«Я могу вас заверить, что Криштиану Роналду останется в «Ювентусе. Мы не уделяем слишком много внимания слухам о трансферах, каждый день появляется много новостей», — приводит слова Паратичи Goal со ссылкой на DAZN.

Ранее сообщалось о возможном расставании туринского «Ювентуса» с Роналду в 2021 году. Поводом к этому стало желание клуба отбить часть затрат на приобретение Роналду, контракт которого действует до 2022 года, так как в связи с пандемией коронавируса, возможным перезаключением контракта с Пауло Дибалой и рассрочкой платежей по Деяну Кулушевски и Федерико Кьезе у «Ювентуса» просто не останется финансовых возможностей для заключения нового соглашения с Криштиану.