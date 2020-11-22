Хуан Куадрадо: горжусь тем, что ношу капитанскую повязку «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо после матча 8-го утра итальянской Серии А с «Кальяри» (2:0) отметил, что горд носить капитанскую повязку туринского клуба.



«Я рад результату, потому что это был первый матч после перерыва, а они бывают очень сложными Пирло просит нас, чтобы мы наслаждались футболом и больше помогали нападающим, и я думаю, что мы постепенно приближаемся к этому. У нас достаточно новых футболистов, и все мы привыкаем к стилю нового тренера.



Я горжусь тем, что ношу капитанскую повязку «Ювентуса». После стольких лет нахождения здесь я чувствую, что это мой дом. Я стараюсь быть лидером на поле и за его пределами. В этой команде каждый игрок вносит свой вклад», — приводит слова Куадрадо Football Italia со ссылкой на DAZN.

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