Де Брёйне — после матча с «Тоттенхэмом»: я больше не знаю правил

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал эпизод в отменой гола в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2).



Напомним, в первом тайме встречи защитник «горожан» Эмерик Лапорт забил гол с передачи нападающего Габриэла Жезуса. После просмотра эпизода в видеоповторе арбитр отменил гол, определив игру рукой у форварда.



«Честно говоря, я больше не знаю правил. Я думал, что попадание мяча выше рукава — это не игра рукой. Но оказалось, что это не так. Я занимаюсь профессиональным футболом 12 лет, и за первые девять лет не было никаких изменений в правилах. Теперь их очень много. Не знаю, почему так происходит. Футбол — хорошая игра. Люди, вносящие изменения в правила, должны быть в игре», — приводит слова Де Брёйне Sky Sports.

Видео отменённого гола Лапорта