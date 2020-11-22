Шунин: перед матчем со «Спартаком» Шварц говорил нам, что уже обыгрывал Тедеско

Вратарь «Динамо» Антон Шунин подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком», а также рассказал о процессе подготовки к этой встрече.

«Пропустил какое-то время из-за болезни. До этого чувствовал, что я в отличной форме, поэтому было непросто возвращаться. Когда уже пошёл на поправку, начал тренироваться. Недельный цикл был не таким сложным, как обычно, нельзя было перегрузить себя, чтобы подойти к матчу в хорошем состоянии и с лёгкостью в ногах. Но бывало и по две тренировки в день — после них организм уставший, мышцы болят. Главное, тренеры нашли баланс. Думаю, в течение следующей недели ещё наберу и вернусь в оптимальную форму.



Немецкое дерби? Шварц говорил, что уже обыгрывал Тедеско. Мы хорошо разобрали «Спартак» и знали, что нужно делать, чтобы выиграть. Первый тайм, считаю, вообще остался за нами — много владели мячом, инициативой. После перерыва «Спартак» перестроил игру, а мы немного подустали, тем не менее создали много моментов и повели в счёте. Очень жаль, что пропустили, такие матчи нужно доводить до победы. Но мы провели качественный матч, хоть и было непросто», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.