Федотов: Жоаозиньо получил удар в челюсть, но дал знать, что ничего страшного не произошло
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1), а также прокомментировал потерю сознания полузащитника Жоаозиньо.
«Сравняли счёт, это хорошо. Во втором тайме играли ещё лучше, но не реализовали моменты. Не смогли забить. Была у нас проблема, что, пока не получим пинок, у нас не особо получается.
Что касается Жоаозиньо, незначительный удар попал в то место, которое используют в боксе, — в челюсть. На некоторое время отключился. От неожиданности такие эпизоды случаются. Дал знать, что ничего страшного не произошло. Это показал дальнейший ход событий, он выглядел очень хорошо», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА — «Сочи»: Жоаозиньо потерял сознание после столкновения
Рекомендуем вам
- 22 ноября 2020
-
17:29
-
17:22
-
17:14
-
17:02
-
16:53
-
16:45
-
16:38
-
16:30
-
16:24
-
16:22
-
16:17
-
16:14
-
16:06
-
15:56
-
15:54
-
15:47
-
15:22
-
15:22
-
15:03
-
15:01
-
14:43
-
14:43
-
14:27
-
14:13
-
14:10
-
14:08
-
14:00
-
13:58
-
13:45
-
13:30
-
13:26
-
13:22
-
13:19
-
12:59
-
12:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам