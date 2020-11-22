Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ротор» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Федотов: Жоаозиньо получил удар в челюсть, но дал знать, что ничего страшного не произошло

Федотов: Жоаозиньо получил удар в челюсть, но дал знать, что ничего страшного не произошло
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1), а также прокомментировал потерю сознания полузащитника Жоаозиньо.

«Сравняли счёт, это хорошо. Во втором тайме играли ещё лучше, но не реализовали моменты. Не смогли забить. Была у нас проблема, что, пока не получим пинок, у нас не особо получается.

Что касается Жоаозиньо, незначительный удар попал в то место, которое используют в боксе, — в челюсть. На некоторое время отключился. От неожиданности такие эпизоды случаются. Дал знать, что ничего страшного не произошло. Это показал дальнейший ход событий, он выглядел очень хорошо», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА — «Сочи»: Жоаозиньо потерял сознание после столкновения
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020