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ЦСКА — «Сочи»: Жоаозиньо потерял сознание после столкновения

ЦСКА — «Сочи»: Жоаозиньо потерял сознание после столкновения
Футбол / РПЛ 0

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает «Сочи». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. К 86-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Сочи».

В конце первого тайма встречи полузащитник «Сочи» Жоаозиньо столкнулся с хавбеком ЦСКА Бактиёром Зайнутдиновым. После столкновения игрок «Сочи» потерял сознание и некоторое время не мог прийти в себя.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Московский ЦСКА набрал 31 очко в 14 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (23) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», также набравший 31 очко, но в 15 встречах.

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