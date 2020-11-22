Гончаренко: Дивеев — боец, наполучал сегодня в нос. У ЦСКА не было выбора

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).

«Начало матча и концовка удались. Не хватало движения в позиционных атаках. Не было качественного завершения. Путём замен пытались усилить игру. Не очень смотрелись в середине.

Травмированные Кучаев, Васин, Дзагоев и Карпов? Если столько людей выпадает, то тяжело что-то говорить. Не смогли сыграть по разным причинам. Дивеев — боец. У нас не было выбора, он вышел. Наполучал сегодня в нос, но это футбол, контактный вид спорта", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Хозяева открыли счёт на 5-й минуте встречи, забил Арнор Сигурдссон. На 23-й минуте гости сравняли счёт, Никита Бурмистров мощным ударом отправил мяч в девятку.