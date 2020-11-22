Каррагер: Клопп научил топ-клубы считаться с «Ливерпулем»

Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о главном тренере мерсисайдцев Юргене Клоппе.



«Работа, проделанная Клоппом, поражает. Думаю, она даже лучше, чем принято считать. Сомневаюсь, что, когда он принимал команду, другие топ-клубы АПЛ вообще переживали насчёт «Ливерпуля». Мерсисайдцев рассматривали как команду, которая в лучшем случае попадёт в четверку.



Трансферный комитет клуба проделал отличную работу, но самое важное – не просто купить игроков, а ещё и правильно распорядиться ими. Вряд ли это совпадение, что значительная часть приобретений «Ливерпуля» пришлась ко двору. Во многом это произошло благодаря Юргену.



В первые годы Клоппа команда играла в невероятный футбол, но была не в состоянии выиграть чемпионат Англии. Теперь же они играют в безжалостный футбол, словно машины, и выигрывают», – приводит слова Каррагера ESPN.



Сегодня, 22 ноября, в матче 9-го тура АПЛ «Ливерпуль» примет «Лестер Сити» — лидера турнирной таблицы. Начало встречи — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую тестовую трансляцию матча.

Юрген Клопп ответил на вопрос о возможных приобретениях «Ливерпуля» в январе