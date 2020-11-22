Каррагер: Клопп научил топ-клубы считаться с «Ливерпулем»

Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о главном тренере мерсисайдцев Юргене Клоппе.
«Работа, проделанная Клоппом, поражает. Думаю, она даже лучше, чем принято считать. Сомневаюсь, что, когда он принимал команду, другие топ-клубы АПЛ вообще переживали насчёт «Ливерпуля». Мерсисайдцев рассматривали как команду, которая в лучшем случае попадёт в четверку.
Трансферный комитет клуба проделал отличную работу, но самое важное – не просто купить игроков, а ещё и правильно распорядиться ими. Вряд ли это совпадение, что значительная часть приобретений «Ливерпуля» пришлась ко двору. Во многом это произошло благодаря Юргену.
В первые годы Клоппа команда играла в невероятный футбол, но была не в состоянии выиграть чемпионат Англии. Теперь же они играют в безжалостный футбол, словно машины, и выигрывают», – приводит слова Каррагера ESPN.
Сегодня, 22 ноября, в матче 9-го тура АПЛ «Ливерпуль» примет «Лестер Сити» — лидера турнирной таблицы. Начало встречи — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую тестовую трансляцию матча.
- 22 ноября 2020
-
19:02
-
18:55
-
18:49
-
18:45
-
18:43
-
18:27
-
18:16
-
18:10
-
18:09
-
18:06
-
17:47
-
17:39
-
17:36
-
17:35
-
17:29
-
17:22
-
17:14
-
17:02
-
16:53
-
16:45
-
16:38
-
16:30
-
16:24
-
16:22
-
16:17
-
16:14
-
16:06
-
15:56
-
15:54
-
15:47
-
15:22
-
15:22
-
15:03
-
15:01
-
14:43