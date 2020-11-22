Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лидс Юнайтед» — «Арсенал»: Пепе удалён за удар головой соперника. Видео

«Лидс Юнайтед» — «Арсенал»: Пепе удалён за удар головой соперника. Видео
Футбол / Англия 0

В настоящее время проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Лидс Юнайтед» и лондонским «Арсеналом». Идёт 55-я минута встречи — счёт 0:0.

На 51-й минуте матча главный судья Энтони Тейлор удалил игрока «канониров» Николя Пепе. Ивуарийский полузащитник гостей откровенно боднул вингера «павлинов» Эгзияна Алиоски в голову. Арбитр сначала не заметил момент нарушения, но, прибегнув к помощи VAR, удалил африканца.

Видео нарушения смотрите на «Чемпионате»:

Последняя официальная встреча между командами состоялась 6 января 2020 года. В игре третьего раунда Кубка Англии «Арсенал» на домашнем стадионе победил «Лидс Юнайтед» (1:0), благодаря голу полузащитника Рейсса Нелсона.

Подопечные Марсело Бьельсы набрали 10 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» (12) — на 12-м месте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020