«Лидс Юнайтед» — «Арсенал»: Пепе удалён за удар головой соперника. Видео

В настоящее время проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Лидс Юнайтед» и лондонским «Арсеналом». Идёт 55-я минута встречи — счёт 0:0.
На 51-й минуте матча главный судья Энтони Тейлор удалил игрока «канониров» Николя Пепе. Ивуарийский полузащитник гостей откровенно боднул вингера «павлинов» Эгзияна Алиоски в голову. Арбитр сначала не заметил момент нарушения, но, прибегнув к помощи VAR, удалил африканца.
Видео нарушения смотрите на «Чемпионате»:
Последняя официальная встреча между командами состоялась 6 января 2020 года. В игре третьего раунда Кубка Англии «Арсенал» на домашнем стадионе победил «Лидс Юнайтед» (1:0), благодаря голу полузащитника Рейсса Нелсона.
Подопечные Марсело Бьельсы набрали 10 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» (12) — на 12-м месте.
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