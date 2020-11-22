Леонид Слуцкий: в ключевые моменты мы совершаем глупые и простые ошибки

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:2).
«Бывают такие матчи, когда нужно перетерпеть, где-то дожать, реализовать стандарт. Понятно, что есть кадровые потери, но они есть всегда. У нас же есть люди в команде, они выходят на поле. К сожалению, в ключевые моменты мы совершаем глупые и простые ошибки. Понятно, что мы были ограничены в атакующих действиях. Задача была выжимать из моментов максимум. Я понимал, что игра шла до мяча», — цитирует Слуцкого «Матч ТВ».
В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:0. На 55-й минуте счёт открыл полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. Глебов протолкнул мяч в штрафную на Байрамяна, и тот пробил точно в ближний верхний угол ворот. На 76-й минуте Байрамян оформил дубль. Пас Альмквиста в штрафную получился на грани с офсайдом, Байрамян использовал провал центра обороны «Рубина», аккуратно отправив мяч в уголок ворот. Судья сначала отменил взятие ворот, однако после VAR гол был засчитан.
- 22 ноября 2020
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:23
-
23:17
-
22:59
-
22:59
-
22:49
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:34
-
22:20
-
22:18
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:39
-
21:28
-
21:25
-
21:23
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:42
-
20:33
-
20:19
-
20:18
-
20:09
-
19:58
-
19:57
-
19:45
-
19:36
-
19:24