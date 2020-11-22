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Карпин — о победе над «Рубином»: не самый лучший матч «Ростова»

Карпин — о победе над «Рубином»: не самый лучший матч «Ростова»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 15-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).

«Не сказал бы, что получилось всё. В первые минут 20 было всё хорошо, кроме последнего паса. Из-за травмы Хасимото какое-то время играли вдесятером. Во втором тайме игра была более-менее. Не самый лучший матч. Работы с новичками непочатый край, они пока не вписались. Погода? Мы в таких условиях играем не первый год, условия одинаковые для всех», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:0. На 55-й минуте счёт открыл полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. Глебов протолкнул мяч в штрафную на Байрамяна, и тот пробил точно в ближний верхний угол ворот. На 76-й минуте Байрамян оформил дубль. Пас Альмквиста в штрафную получился на грани с офсайдом, Байрамян использовал провал центра обороны «Рубина», аккуратно отправив мяч в уголок ворот. Судья сначала отменил взятие ворот, однако после VAR гол был засчитан.

Дубль Байрамяна принёс «Ростову» победу над «Рубином»
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