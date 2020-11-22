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Антонио Конте: зачастую «Интер» включается слишком поздно

Антонио Конте: зачастую «Интер» включается слишком поздно
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итог матча 8-го тура Серии А с «Торино». Миланцы одержали победу со счётом 4:2, хотя уступали в счёте 0:2.

«Я хотел видеть нацеленность на результат, злость и огонь, которые я видел в прошлом сезоне. Пока создаётся впечатление, что мы немного потеряли это. Для победы нужно абсолютно всё, правильные действия, тактика, ноги и сердце. Мы должны быть готовы к тому, что за каждую победу придётся драться.

Мне не понравился первый тайм в нашем исполнении, мы просто не играли. Надеюсь, что эта победа станет для нас звонком, мы осознаем, что идём по сложному пути, нужно полностью выкладываться, чтобы побеждать и усложнять жизнь нашим соперникам. Зачастую мы этого не делаем или включаемся слишком поздно.
Организация игры правильная, здесь всё в порядке. Но без старания этого недостаточно», — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Интер» сумел отыграться с 0:2 и победил «Торино»
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