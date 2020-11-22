«Интер» сумел отыграться с 0:2 и победил «Торино»
В Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» завершился матч 8-го тура Серии А. «Интер» на своём поле победил «Торино со счётом 4:2.
В концовке первого тайма счёт открыл Симоне Дзадза. На 62-й минуте экс-защитник «Рубина» и «Зенита» Кристиан Ансальди с пенальти удвоил преимущество гостей. Но им в итоге не удалось набрать ни одного очка. С 64-й по 90-ю минуты «Интер» забил четыре мяча. Их авторами стали Алексис Санчес, Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес. Бельгийский форвард в этой встрече оформил дубль.
«Интер» набрал 15 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (5) занимает 18-е место.
В следующем туре миланцы сыграют в гостях с «Сассуоло», а «Торино» будет принимать «Сампдорию».
Италия - Серия А. 8-й тур
22 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 2
Торино
Турин
0:1 Дзадза – 45+2' 0:2 Ансальди – 62' (пен) 1:2 Санчес – 64' 2:2 Лукаку – 67' 3:2 Лукаку – 84' (пен) 4:2 Мартинес – 90'
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