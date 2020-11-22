Жоржиньо Вейналдум проводит 200-й матч за «Ливерпуль»

В настоящее время в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» проходит заключительный матч воскресной программы 9-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестер Сити». На 55-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев.
Полузащитник мерсисайдцев Жоржиньо Вейналдум проводит 200-й матч в составе «Ливерпуля» — 150 из них хавбек сыграл в АПЛ.
Фото можно посмотреть на официальной странице «Ливерпуля» в «Твиттере».
30-летний голландский футболист присоединился к «Ливерпулю» в 2016 году, перейдя из «Ньюкасл Юнайтед». За Вейналдума красные заплатили € 27,5 млн.
В этом сезоне Жоржиньо Вейналдум провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
Подопечные Юргена Клоппа набрали 17 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» (18) — на 3-м месте.
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