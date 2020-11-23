«Интер» запросил € 105 млн у «Манчестер Сити» за Ромелу Лукаку

27-летний бельгийский форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку минувшим летом привлёк внимание гранда английского футбола – «Манчестер Сити», информирует The Telegraph.
Однако, «Интер», который приобрёл форварда летом 2019 года за € 74 млн у одного из главных конкурентов «горожан» — «Манчестер Юнайтед», запросил у «Сити» сумму в размере € 105 млн. В свою очередь, «Манчестер Сити» готов был потратить на приобретение форварда лишь € 78,5 млн.
В списке интересов «Манчестер Сити» значился и 27-летний форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, однако «шпоры» продемонстрировали, что полны решимости сохранить в составе нападающего сборной Англии.
Ромелу Лукаку провёл за «Интер» 60 матчей, в которых отметился 43 забитыми мячами и 8 результативными передачами.
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