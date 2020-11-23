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Суарес: ситуация с Месси причиняет мне боль

Суарес: ситуация с Месси причиняет мне боль
Футбол / Испания 0

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поддержал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который хотел покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

«Думаю, я слишком много говорил о «Барселоне», и предпочитаю оставить это в стороне сейчас, наслаждаясь моментом в «Атлетико». Но как друга, как партнёра Месси, меня расстраивает эта ситуация. Я забочусь о нём как о человеке, но также знаю, что он способен справиться с этой ситуацией», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo со ссылкой на Punto Penal.

Напомним, по окончании прошлого сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».

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