Экс-скаут ЦСКА Чистяков рассказал, как Бабаев отнёсся к его уходу в «Спартак»
Бывший скаут ЦСКА Антон Чистяков рассказал о реакции генерального директора клуба Романа Бабаева на его уход в «Спартак», где он до недавнего времени занимал пост спортивного директора.
«Мы поговорили максимально честно и корректно. Я сказал, что приглашён на руководящую должность и мне интересно самому сформировать скаутский отдел — это престижная ступенька в карьере. Бабаев пожелал мне удачи, и мы до сих пор в хороших отношениях.
Просил ли он не перетягивать из ЦСКА других сотрудников? Нет. Эта тема даже не поднималась, потому что я и не собирался никого переманивать. Это было бы некрасиво. Я уже понимал, кем буду формировать селекционный отдел «Спартака», — это люди не из ЦСКА», — приводятся слова Чистякова на сайте телеканала «Матч».
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