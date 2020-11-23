Александр Кержаков: теперь знаю, как обращаться к Быстрову

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер «Томи» Александр Кержаков оценил выступление экс-партнёра по «Зениту» Владимира Быстрова в телеэфире после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Краснодар».



Напомним, «быки» в начале встречи добились преимущества в два мяча, однако впоследствии, несмотря на численное большинство после перерыва, пропустили три мяча и потерпели поражение – 2:3. После матча Быстров обратился к вышедшему в эфир нападающему Магомеду-Шапи Сулейманову, представившись Володькой.



«Вопрос по Быстрову? О, отлично! Теперь знаю, как к нему обращаться — теперь только Володька. Как мне его перформанс в эфире? Великолепный. Об этом говорят.



Нет, мне он так не говорил. Я не удивлён. То, что об этом говорят, разбавило рутину. Наверное, это было не совсем ко времени, потому что не совсем здорово сыграли ребята. Но он встряхнул немножечко эфир, когда уже многие засыпали. Ничего, думаю, руководители канала довольны», — цитирует Кержакова «Рейтинг букмекеров».

Быстров — Сулейманову: а вы в «Краснодаре», кроме ударов, ещё чего-нибудь делаете?