Объявлены номинанты на премии Globe Soccer лучшим футболисту, тренеру и клубу года

Globe Soccer на своём сайте запустил голосование за лучших футболиста, тренера и клуба по итогам 2020 года.
Список номинантов
Лучшие игроки: Чиро Иммобиле («Лацио»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Карим Бензема («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»), Серж Гнабри («Бавария»).
Лучшие клубы: «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Реал», «Севилья» (оба – Испания).
Лучшие тренеры: Жан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Томас Тухель («Пари Сен-Жермен»).
Напомним, в прошлом сезоне «Бавария» завоевала требл, став чемпионом Германии и выиграв Лигу чемпионов и национальный Кубок. «Ювентус» вновь стал чемпионом Италии, «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал лучшим в чемпионате Англии, «ПСЖ» добавил к успехам на внутренней арене финал Лиги чемпионов, «Реал» стал чемпионом Испании, а «Севилья» выиграла Лигу Европы.
- 23 ноября 2020
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