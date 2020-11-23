Лангле: Пике — серьёзная потеря для «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле высказался о травме товарища по команде Жерара Пике.



Напомним, Пике получил повреждение в матче 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (0:1). Защитник был заменён на 62-й минуте встречи, вместо него вышел Сержиньо Дест. Позже у Пике было диагностировано растяжение внутренней боковой связки 3-й степени и травма передней крестообразной связки правого колена.



«Пике — серьёзная потеря для „Барселоны“, потому что он выступает за этот клуб уже много лет. Его отсутствие сильно влияет на нас. Смогу ли я заменить его? Не думаю, что я должен отвечать на это вопрос. Я чувствую, что готов помочь команде, но только тренер решает, кто будет играть», — приводит слова Лангле Goal.com.

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