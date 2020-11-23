Жиру в январе может уйти из «Челси»

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру в январское трансферное окно может покинуть лондонский клуб.
По информации The Athletic, «аристократы» с пониманием относятся к желанию 34-летнего футболиста получить игровую практику перед перенесённым Евро-2020. В связи с этим лондонцы готовы рассмотреть вариант с уходом футболиста, если Оливье сам об этом попросит. Судя по последним комментариям игрока, велика вероятность того, что так и произойдёт.
Жиру перешёл в «Челси» в январе 2018 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера 34-летнего француза составила € 17 млн. Действующее соглашение Оливье с синими рассчитано до 30 июня 2021 года.
В составе сборной Франции в 2018 году Оливье Жиру стал чемпионом мира. На турнире, проходившем в России, нападающий сыграл семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
- 23 ноября 2020
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