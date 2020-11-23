В Англии увеличилось число спортсменов, страдающих зависимостью от азартных игр

Число профессиональных спортсменов, обращающихся за помощью в борьбе с зависимостью от азартных игр, увеличилось с момента начала коронавируса.
«Когда мы впервые были вынуждены оказаться на карантине, наши телефоны на некоторое время замолчали, но по мере того, как пандемия продолжалась, стало поступать всё больше и больше звонков.
В течение одной недели каждый телефонный звонок, который мы принимали, был от действующего игрока, говорящего о своих отношениях с азартными играми. Мы действительно видели рост подобных обращений.
Люди находят новые способы играть в азартные игры. Из-за COVID-19 произошёл переход к онлайн-играм и играм в онлайн-казино. Нужно было что-то менять, потому что не было спорта, на который можно было бы делать ставки», — цитирует генерального директора «Sporting Chance» Колина Блэнда Sky Sports.
«Sporting Chance» — благотворительная организация по охране психического здоровья, которая предоставляет профессиональным спортсменам специализированное лечение по борьбе с разного рода зависимостями.
- 23 ноября 2020
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