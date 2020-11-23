Резиуан Мирзов восстановится к матчу с «Краснодаром»

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов восстановится к матчу 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», сообщил «Чемпионату» источник, близкий к ситуации.

У Мирзова была травма стопы, из-за которой он пропустил матч 15-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:1). Напомним, «Химки» одержали уже вторую победу подряд. В матче 14-го тура подмосковный клуб со счётом 2:0 обыграл казанский «Рубин». «Уфа» в пяти последних матчах набрала лишь одно очко. «Химки» набрали 15 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, Мирзов перешёл в «Химки» из московского «Спартака» на правах аренды в начале октября. Арендное соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.