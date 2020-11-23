«Бёрнли» забивает гол после шикарного паса из-за спины. Видео

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Бёрнли» и «Кристал Пэлас». Идёт 15-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.



Первый гол в матче был забит на 8-й минуте. Исландский полузащитник хозяев Йоханн Гудмундссон навесил к линии штрафной, Куйяте не смог выбить его головой — получилась скидка на нападающего Родригеса. 31-летний англичанин из-за спины отдал передачу на Криса Вуда. Мяч зацепил чью-то ногу, покатился по газону, но Вуд успел к нему первым и мощно пробил в левый угол ворот мимо голкипера.

Видео красивой комбинации «Бёрнли»:

У гостей из-за положительного теста на коронавирус пропускает матч лидер — 28-летний нападающий Уилфрид Заха.



Последний раз команды встречались 29 июня 2020 года в матче 32-го тура АПЛ сезона-2019/2020. «Кристал Пэлас» на домашнем стадионе проиграл «Бёрнли» (0:1).



Подопечные Шона Дайча набрали два очка и занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Орлы» (13) — на девятом месте.



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