Ананко — о финансовых проблемах «Тамбова»: надо с властями сесть и по-мужски обсудить

Коммерческий директор «Тамбова» Дмитрий Ананко рассказал о финансовой ситуации в клубе. Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков призвал власти региона обратить внимание на финансовые проблемы. В противном случае Худяков не исключил, что команда снимется с розыгрыша РПЛ.
«Снимаю шляпу перед футболистами и сотрудниками клуба, которые едут в Саранск, чтобы проводить матчи. Здесь принимать решение надо руководителям региона, встретиться. Взаимные переброски писем ничего не дают. Надо принять какое-то решение. Нельзя пускать на самотёк.
Чем это закончится, не могу сказать. Вы же понимаете, надо прилететь, поселить команду, покормить футболистов. Всё это стоит денег, и речь идёт не о 100 тыс. рублей.
Нужно нормально сесть, по-мужски, обсудить ситуацию. Снятие «Тамбова» для всей лиги негоже, нельзя такую ситуацию допускать.
Все наши партнёры работают по бартеру. По большому счёту, только этим и закрываемся. Нам надо сначала в Саранске наладить отношения, потом в Нижнем Новгороде, потом опять в Саранске. Конечно, тяжело", — сказал Ананко в эфире «Матч Премьер».
- 23 ноября 2020
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