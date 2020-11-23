Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Киев» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бёрнли» одержал первую победу в сезоне и покинул зону вылета

«Бёрнли» одержал первую победу в сезоне и покинул зону вылета
Футбол / Англия 0

Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Тёрф Мур» в городе Бёрнли и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 8-й минуте матча. Исландский полузащитник хозяев Йоханн Гудмундссон навесил к линии штрафной, где опорник гостей Шейку Куйяте неловко сыграл головой, из-за чего случилась скидка на нападающего Родригеса. 31-летний англичанин из-за спины отдал передачу на Криса Вуда. Мяч зацепил чью-то ногу, покатился по газону, но Вуд успел к нему первым и мощно пробил в левый угол ворот мимо голкипера.

Видео единственного гола в матче:

Сегодняшний матч пропустил лидер «Кристал Пэлас» нападающий Уилфрид Заха, его тест на коронавирус дал положительный результат.

Подопечные Шона Дайча набрали пять очков и поднялись на 17-е место в турнирной таблице АПЛ. «Орлы» (13) — на десятом месте.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
23 ноября 2020, понедельник. 20:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Вуд – 8'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020