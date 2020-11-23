«Бёрнли» одержал первую победу в сезоне и покинул зону вылета

Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Тёрф Мур» в городе Бёрнли и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 8-й минуте матча. Исландский полузащитник хозяев Йоханн Гудмундссон навесил к линии штрафной, где опорник гостей Шейку Куйяте неловко сыграл головой, из-за чего случилась скидка на нападающего Родригеса. 31-летний англичанин из-за спины отдал передачу на Криса Вуда. Мяч зацепил чью-то ногу, покатился по газону, но Вуд успел к нему первым и мощно пробил в левый угол ворот мимо голкипера.

Видео единственного гола в матче:

Сегодняшний матч пропустил лидер «Кристал Пэлас» нападающий Уилфрид Заха, его тест на коронавирус дал положительный результат.



Подопечные Шона Дайча набрали пять очков и поднялись на 17-е место в турнирной таблице АПЛ. «Орлы» (13) — на десятом месте.