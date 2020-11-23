Ходжсон: неуместно начинать матч с «Бёрнли» с пропущенного мяча

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал проигрыш команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (0:1).



«Мы хорошо сыграли во втором тайме. Обидный гол в самом начале первого тайма — неуместное начало матча с такой командой, как „Бёрнли“. Но кроме этого мы не позволили им создать большое количество опасных моментов. Во втором тайме они отошли на свою половину поля и намертво вцепились в победу.



Такая ошибка в моменте с пропущенным голом всегда возможна. Нужно принять её и двигаться дальше. В этом случае есть оставшаяся часть матча, чтобы исправить положение. Но сегодня мы немного поздно включились в игру», — цитирует 73-летнего специалиста BBC.



Единственный гол в матче забил нападающий «Бёрнли» Крис Вуд.

Видео года Вуда:

Подопечные Роя Ходжсона после девяти туров набрали 13 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Бордовые (5) — на 17-м месте.