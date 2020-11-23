АПЛ объявила ещё о восьми положительных результатах тестов на коронавирус

Английская Премьер-лига подтвердила, что во время последнего тестирования игроков и сотрудников клубов на коронавирус было получено ещё 8 положительных результатов.



«Английская Премьер-лига сегодня, 23 ноября, может подтвердить, что в период с понедельника, 16 ноября, по воскресенье, 22 ноября, 1530 игроков и сотрудников клуба прошли тестирование на COVID-19. Из них было восемь новых положительных тестов. Игроки или сотрудники клубов, получившие положительный результат теста, будут изолированы на 10 дней», — приводит заявление АПЛ Sky Sports.



На прошлой неделе в результате тестирования игроков и персонала команд английской Премьер-лиги было выявлено 16 положительных результатов тестов.



Напомним, правительство Великобритании сегодня, 23 ноября, объявило о снятии полного карантина из-за коронавируса с 2 декабря. Это означает, что уже в следующем месяце на стадионах АПЛ могут появиться болельщики.

На стадионы АПЛ со 2 декабря могут вернуться болельщики