У «Локомотива» возникли проблемы с багажом по прибытии в Мадрид на матч с «Атлетико»

Пресс-служба московского «Локомотива» в социальных сетях клуба сообщила о прибытии команды в Мадрид (Испания) на матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико».

«Hola, Madrid!» — гласит сообщение пресс-службы «Локомотива» в «Твиттере».

Однако, как сообщил в своём «Инстаграм-сториз» пресс-атташе команды Кирилл Брейдо, «Локомотив» уже на протяжении нескольких часов не может получить багаж.

«Испания оказалась не очень гостеприимна. В аэропорту считают, что в нашем багаже что-то опасное для испанской стороны. Хорошо, что команда уже успела выйти, потому что мы с багажом уже часа полтора стоим», — сказал Брейдо.

Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится 25 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Первая встреча команд, прошедшая в Москве 3 ноября, завершилась ничьей (1:1). «Локомотив», набрав 2 очка, занимает третье место в группе A, «Атлетико» (4) — второе.