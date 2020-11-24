Игорь Добровольский рассказал, что мог выступать за сборную Италии

Экс-игрок сборных СССР и России, а также бывший главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский, рассказал, что после развала Советского Союза он получил предложение выступать за сборную Италии.

«В принципе, так как я украинец, рожденный в Советском Союзе в Украине, из этого следовало, что я должен был выбрать — или Россия, или Украина. Но, что самое интересное, единственное предложение, которое мне предложили — это сборная Италии! Ко мне приехали люди и спросили, не хочу ли я играть за сборную Италии. Сразу после чемпионата Европы. (У меня) не то, что патриотизм какой, если б что, я пошел бы в сборную Украины. Но все мои друзья детства, с которыми я провел время с 16 лет, с юношеской сборной, потом в “Динамо” столько лет — вот они перевесили», — сказал Добровольский на YouTube-канале «КраСава».

Игорь Добровольский родился в Одесской области, выступал за московское «Динамо», итальянский «Дженоа», французский «Марсель», испанские «Кастельон» и «Атлетико Мадрид». В составе «Марселя» в 1993 году стал победителем Лиги чемпионов.