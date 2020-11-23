Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Киев» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Аленичев: для меня Моуринью — топ-тренер и человек с большой буквы

Аленичев: для меня Моуринью — топ-тренер и человек с большой буквы
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением о главном тренере «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью. Они вместе работали в «Порту». В составе португальского клуба Аленичев выиграл Лигу чемпионов.

«Моуринью заносчивый и невыносимый? Странно слышать такие вещи. Конечно, у каждого футболиста, с кем работал Моуринью, разный подход и разные взгляды на него — и по методике тренировочного процесса, и по человеческим качествам. Но могу сказать, что для меня это топ-тренер и человек с большой буквы. Он любил меня, и для меня, конечно, это тренер номер один в заграничной карьере», — сказал Аленичев на YouTube-канале «КраСава».

Моуринью после периода в «Порту» возглавлял «Интер», мадридский «Реал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Жозе Моуринью: сейчас я даже счастливее, чем был, когда получил работу в «Тоттенхэме»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020