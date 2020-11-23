Аленичев: для меня Моуринью — топ-тренер и человек с большой буквы

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением о главном тренере «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью. Они вместе работали в «Порту». В составе португальского клуба Аленичев выиграл Лигу чемпионов.
«Моуринью заносчивый и невыносимый? Странно слышать такие вещи. Конечно, у каждого футболиста, с кем работал Моуринью, разный подход и разные взгляды на него — и по методике тренировочного процесса, и по человеческим качествам. Но могу сказать, что для меня это топ-тренер и человек с большой буквы. Он любил меня, и для меня, конечно, это тренер номер один в заграничной карьере», — сказал Аленичев на YouTube-канале «КраСава».
Моуринью после периода в «Порту» возглавлял «Интер», мадридский «Реал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
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