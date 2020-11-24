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Рамос, Бензема и Вальверде не помогут «Реалу» в матче с «Интером» в Лиге чемпионов

Рамос, Бензема и Вальверде не помогут «Реалу» в матче с «Интером» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал список футболистов, вызванных на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

Не помогут «сливочным» в предстоящей встрече защитники Серхио Рамос, Эдер Милитао и Альваро Одриосола, полузащитник Федерико Вальверде и нападающие Карим Бензема и Лука Йович, который в настоящее время переносит заражение коронавирусом.

Полный список:

вратари – Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе;

защитники – Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Менди, Виктор Чуст;

полузащитники – Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Мартин Эдегор, Иско;

нападающие – Азар, Асенсио, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Мариано Диас, Родриго, Уго Дуро.

Матч «Интер» – «Реал» состоится завтра, 25 ноября, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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