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Футболистов барнаульского «Динамо» подозревают в ставках против собственной команды

Футболистов барнаульского «Динамо» подозревают в ставках против собственной команды
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Игроков «Динамо-Барнаул» подозревают в ставках на матчи собственной команды, сообщил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

«К сожалению, к нам стали поступать сигналы о ставках футболистов на игры с собственным участием, спортивный мир тесен. Журналисты стали задавать соответствующие вопросы, в других регионах команду стали упоминать в этом ключе, что совершенно не радует. Мы за чистый спорт. Министерство начало проверку, работу ведём как внутри клуба, так и на уровне министерства и РФС.

Если информация подтвердится, то тональность с нашей стороны будет жёсткая. Если не подтвердится, это для нас будет подсказкой наблюдать за клубом пристальнее, так как дыма без огня не бывает», — приводит слова министра «Р-Спорт».

В четвёртой группе Профессиональной футбольной лиги «Динамо-Барнаул» занимает восьмое место, набрав 23 очка в 14 матчах.

Источник: МВД проверяет двух судей по подозрению в организации договорных матчей
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