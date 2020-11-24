Футболистов барнаульского «Динамо» подозревают в ставках против собственной команды

Игроков «Динамо-Барнаул» подозревают в ставках на матчи собственной команды, сообщил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.
«К сожалению, к нам стали поступать сигналы о ставках футболистов на игры с собственным участием, спортивный мир тесен. Журналисты стали задавать соответствующие вопросы, в других регионах команду стали упоминать в этом ключе, что совершенно не радует. Мы за чистый спорт. Министерство начало проверку, работу ведём как внутри клуба, так и на уровне министерства и РФС.
Если информация подтвердится, то тональность с нашей стороны будет жёсткая. Если не подтвердится, это для нас будет подсказкой наблюдать за клубом пристальнее, так как дыма без огня не бывает», — приводит слова министра «Р-Спорт».
В четвёртой группе Профессиональной футбольной лиги «Динамо-Барнаул» занимает восьмое место, набрав 23 очка в 14 матчах.
- 24 ноября 2020
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:41
-
14:24
-
14:20
-
13:43
-
13:42
-
13:31
-
13:15
-
13:02
-
12:53
-
12:34
-
12:31
-
12:04
-
11:52
-
11:27
-
11:17
-
10:57
-
10:55
-
10:22
-
10:15
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:26
-
08:30
-
08:00
-
07:50
-
07:40
-
07:20
-
07:00
-
06:47
-
06:24