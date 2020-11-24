Альфонсо Дэвис вернулся к тренировкам на поле после повреждения лодыжки
20-летний канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис вернулся к тренировкам на поле после повреждения связок лодыжки, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Дэвис получил травму в матче 5-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом», завершившемся разгромной победой мюнхенского клуба со счётом 5:0.
В сезоне-2019/2020 Альфонсо Дэвис, оцениваемый в € 45 млн, принял участие в 46 встречах за «Баварию», в которых отметился 3 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Он стал игроком мюнхенского клуба, перейдя из канадского «Ванкувера» за € 10 млн в январе 2019 года.
Завтра, 25 ноября, «Баварии» предстоит встреча с «Ред Булл Зальцбург» в групповом этапе Лиги чемпионов. Начало матча — в 23:00 мск.
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