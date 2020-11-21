«Бавария» спаслась от проигрыша «Вердеру»

В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с бременским «Вердером». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 1:1.

В концовке первого тайма счёт открыл полузащитник «Вердера» Максимилиан Эггештайн, ему ассистировал Джошуа Сарджент. Во втором тайме хавбек «Баварии» Кингсли Коман сравнял счёт, голевую передачу отдал полузащитник Леон Горецка.

«Бавария», набрав 19 очков, занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Вердер» (11) располагается на 9-м месте.

Результаты других матчей 8-го тура Бундеслиги:

«Боруссия» М — «Аугсбург» — 1:1

«Арминия» — «Байер» — 1:2

«Хоффенхайм» — «Штутгарт» — 3:3

«Шальке» — «Вольфсбург» — 0:2