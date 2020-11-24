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У «Зенита» четвёртый состав по стоимости вне топ-лиг Европы. ЦСКА и «Спартак» — в топ-20

У «Зенита» четвёртый состав по стоимости вне топ-лиг Европы. ЦСКА и «Спартак» — в топ-20
Футбол / РПЛ 0

Портал Transfermarkt в «Инстаграме» представил рейтинг клубов с самыми дорогими составами в мире вне пяти ведущих европейских чемпионатов (английская Премьер-лига, испанская Примера, итальянская Серия А, немецкая Бундеслига и французская Лига 1).

В тройку лидеров по этому показателю с отрывом от преследователей вошли «Бенфика», «Аякс» и «Порту». Четвёртое место занял «Зенит». В список попали и другие представители Российской Премьер-Лиги. Так, ЦСКА вошёл в топ-10, «Спартак» и «Краснодар» – в топ-20, а «Локомотив» – в топ-30.

Полный рейтинг:

1. «Бенфика» (Португалия) — € 302,7 млн
2. «Аякс» (Нидерланды) — € 291,5 млн
3. «Порту» (Португалия) — € 255 млн
4. «Зенит» (Россия) — € 180,3 млн
5. ПСВ (Нидерланды) — € 163,6 млн
6. «Спортинг» (Португалия) — € 149,4 млн
7. «Брюгге» (Бельгия) — € 144,2 млн
8. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — € 144 млн
9. ЦСКА (Россия) — € 138,2 млн
10. «Борнмут» (Англия) — € 137,7 млн

13. «Краснодар» (Россия) — € 116 млн

17. «Спартак» (Россия) — € 107,1 млн

28. «Локомотив» (Россия) — € 84,3 млн.

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