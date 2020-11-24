Конте: каждый игрок «Интера» в матче с «Реалом» должен проявить агрессию и внимание

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Реалом». Итальянский специалист назвал эту встречу финалом для своей команды. «Интер» в трёх турах набрал всего два очка. Миланцы замыкают турнирную таблицу своей группы.
«Для нас этот матч представляет собой финал. После поражения в Мадриде и двух ничейных результатов у нас нет другого выхода.
Нас ждёт очень сложный матч, мы прекрасно понимаем, какой командой является «Реал». Но мы можем хорошо играть, когда этого хотим. Матч в Мадриде доказал это.
Мы обязаны добиться результата. От нас ждут многого. Мы должны нести ответственность, я, игроки, клуб.
Внимание, здоровая агрессия, голод. Эти качества должен проявить каждый», — цитирует Конте Football Italia.
- 24 ноября 2020
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