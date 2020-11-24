Черчесов — о замене Гильерме в матче с Сербией: бывают такие дни, когда ничего не выходит

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил замену голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме в матче Лиги наций УЕФА с национальной командой Сербии (0:5). Напомним, после перерыва на поле вышел вратарь «Сочи» Сослан Джанаев.

«Бывают такие дни, когда ничего не выходит. Думаю, что это был верный шаг, что мы ему дали отдых и время прийти в себя. Почему я должен жалеть о своих словах? Я же перед вами сижу, а не он. Если он не выручил, значит, не выручил. Это наш вратарский сленг», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная России заняла второе место в своей группе в Лиге наций УЕФА. Теперь национальная команда соберётся весной перед Евро-2020. Россияне не побеждают уже в шести последних матчах во всех турнирах.