Алексей Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Заявка опубликована на странице «Аталанты» в «Твиттере». Встреча пройдёт завтра, 25 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало матча — в 23:00 мск.
«Аталанта» набрала 4 очка в трёх матчах и занимает третье место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов. «Ливерпуль» (9) — на первом месте. Соперниками команд по группе D являются амстердамский «Аякс» (4) и «Мидтьюлланн».
Напомним, 2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Российский футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатила за российского полузащитника € 14,5 млн.
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