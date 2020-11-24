Алексей Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



Заявка опубликована на странице «Аталанты» в «Твиттере». Встреча пройдёт завтра, 25 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало матча — в 23:00 мск.

«Аталанта» набрала 4 очка в трёх матчах и занимает третье место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов. «Ливерпуль» (9) — на первом месте. Соперниками команд по группе D являются амстердамский «Аякс» (4) и «Мидтьюлланн».

Напомним, 2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Российский футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатила за российского полузащитника € 14,5 млн.