«Ренн» — «Челси»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Ренна» и «Челси» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



«Ренн»: Гомис, Да Сильва, Трюффер, Ньямси, Траоре, Буриго, Силики, Доку, Н'Зонзи, Камавинга, Гирасси.



«Челси»: Менди, Жоржиньо, Т. Силва, Абрахам, Вернер, Зума, Ковачич, Маунт, Хадсон-Одои, Чилвелл, Аспиликуэта.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери – Сердар Гёзюбююк.



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ренн» — «Челси».