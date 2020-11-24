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«Ренн» — «Челси»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Ренн» — «Челси»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Ренна» и «Челси» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

«Ренн»: Гомис, Да Сильва, Трюффер, Ньямси, Траоре, Буриго, Силики, Доку, Н'Зонзи, Камавинга, Гирасси.

«Челси»: Менди, Жоржиньо, Т. Силва, Абрахам, Вернер, Зума, Ковачич, Маунт, Хадсон-Одои, Чилвелл, Аспиликуэта.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери – Сердар Гёзюбююк.

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ренн» — «Челси».

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