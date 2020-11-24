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Марко Николич: уверен в «Локомотиве», у нас есть шанс в матче с «Атлетико»

Марко Николич: уверен в «Локомотиве», у нас есть шанс в матче с «Атлетико»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Хочу говорить о нашей команде, мы готовились к матчу. Уверен в команде. В Москве была трудная встреча. Хочется смотреть на уверенную команду, где будет дисциплина. В тактике нет вопросов вообще.

В матчах с такими командами, как „Атлетико“, нужно держать дисциплину. У испанцев очень качественная и опытная команда, играет на высоком уровне. Но у нас есть шанс, правда футбола всегда на поле.

Хочу думать только о победе. Магкеев с нами. Будет он играть или нет, будет понятно завтра. Думаю, мы играли не очень хорошо. В матче с „Баварией“ мы играли лучше, да и с „Зальцбургом“ тоже. Если завтра будем играть на 20–30 процентов лучше, можно выйти на хороший результат», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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