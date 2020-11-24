Лука Модрич: «Реалу» не хватает всего понемногу

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с миланским «Интером».
«Этот матч — как финал для „Реала“. Мы должны играть как команда, быть вместе, помогать друг другу на поле. Надеюсь, мы готовы к матчу. Чувствую себя хорошо. Пропуск матчей — решение тренера. Когда играю, стараюсь делать это хорошо. Сейчас у меня достаточно сил, чтобы помочь команде.
Нам не хватает всего понемногу. Во-первых, необходимо, чтобы не было травм. Нам действительно не хватает стабильности, но хорошие моменты тоже есть. Иногда сложно играть без болельщиков, но, думаю, мы будем становиться лучше и проведём хороший сезон", — приводит слова Модрича Marca.
Матч «Интер» — «Реал» состоится завтра, 25 ноября, в Милане (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск.
- 24 ноября 2020
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