«ПСЖ» — «РБ Лейпциг»: Мбаппе и Неймар — в стартовом составе хозяев на матч Лиги чемпионов

Стали известны составы «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «ПСЖ» — «РБ Лейпциг».

«ПСЖ»: Навас, Маркиньос, Данило, Эррера, Диалло, Флоренци, Баккер, Паредес, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.



«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Юпамекано, Конате, Забитцер, Хайдара, Анхелиньо, Нкунку, Ольмо, Форсберг, Поульсен.

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:1. «РБ Лейпциг» набрал 6 очков в 3 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы H. «Пари Сен-Жермен» (3) — на 3-м месте.