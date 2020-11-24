«ПСЖ» — «РБ Лейпциг»: Мбаппе и Неймар — в стартовом составе хозяев на матч Лиги чемпионов
Стали известны составы «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «ПСЖ» — «РБ Лейпциг».
«ПСЖ»: Навас, Маркиньос, Данило, Эррера, Диалло, Флоренци, Баккер, Паредес, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Юпамекано, Конате, Забитцер, Хайдара, Анхелиньо, Нкунку, Ольмо, Форсберг, Поульсен.
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:1. «РБ Лейпциг» набрал 6 очков в 3 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы H. «Пари Сен-Жермен» (3) — на 3-м месте.
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