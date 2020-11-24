Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Киев» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» — «РБ Лейпциг»: Мбаппе и Неймар — в стартовом составе хозяев на матч Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «РБ Лейпциг»: Мбаппе и Неймар — в стартовом составе хозяев на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны составы «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «ПСЖ» — «РБ Лейпциг».

«ПСЖ»: Навас, Маркиньос, Данило, Эррера, Диалло, Флоренци, Баккер, Паредес, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Юпамекано, Конате, Забитцер, Хайдара, Анхелиньо, Нкунку, Ольмо, Форсберг, Поульсен.

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:1. «РБ Лейпциг» набрал 6 очков в 3 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы H. «Пари Сен-Жермен» (3) — на 3-м месте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020