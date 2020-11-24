В Арабском кубке ФИФА в Катаре в 2021 году примут участие 22 сборные

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о планах по организации Арабского кубка ФИФА, который пройдёт в 2021 году в Катаре. Турнир будет использован в качестве тестового перед проведением чемпионата мира 2022 года. По словам Инфантино, участниками турнира станут 22 сборные. Жеребьёвка Арабского кубка ФИФА пройдёт в Дохе (Катар) в апреле 2021 года.
«Мы очень рады, что 22 команды, представляющие арабский мир, согласились принять участие в турнире, и мы с нетерпением ждём, когда лучшие сборные региона соберутся в Катаре, чтобы определить чемпиона.
Используя силу футбола, это событие объединит более 450 миллионов человек из всего региона, и мы уверены, что Арабский Кубок FIFA позволит почувствовать эмоции и усилит ожидание приближающегося чемпионата мира, который впервые пройдёт на Ближнем Востоке и в арабском мире в 2022 году», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.
Турнир будет проходить с 1 по 18 декабря 2021 года.
Участники от Азиатской конфедерации футбола — Катар, Бахрейн, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.
Участники от Африканской конфедерации футбола — Алжир, Джибути, Египет, Коморы, Ливия, Мавритания, Марокко, Сомали, Судан и Тунис.
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