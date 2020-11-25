Ракитич в матче с «Краснодаром» забил самый быстрый гол «Севильи» в Лиге чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» принимал «Севилью». Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 4-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Севильи» Иван Ракитич. Как сообщается в «твиттере» OptaJose, этот гол стал самым быстрым в истории «Севильи» в Лиге чемпионов.
«Краснодар» набрал 1 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов. «Севилья» (10) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Е является лондонский «Челси» (10) и «Ренн» (1). В предыдущем матче, состоявшемся в Испании, «Краснодар» к середине первого тайма добился преимущества в два мяча, однако впоследствии, играя в большинстве, пропустил три мяча и проиграл (2:3).
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