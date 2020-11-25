Дмитрий Губерниев: Лига чемпионов пока совсем не наш турнир. Били, бьют и будут бить

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет «Зенита» и «Краснодара» из Лиги чемпионов по итогам 4-го тура группового этапа. Сине-бело-голубые в гостях проиграли «Лацио» (1:3), а «быки» на своём поле уступили «Севилье» (1:2).
«По следам очередного поражения «Зенита» и неудачи «Краснодара»! От матчей наших команд в Лиге чемпионов уже веет какой-то безысходностью. Даже не скажешь, что мы настолько слабые. Но такая выпуклая серия без побед просто тыкает нас в нерешённые проблемы. А пока это совсем не наш турнир. В Лиге чемпионов нам трудно. Били, бьют и будут бить в этом сезоне. А не сделаем ничего – будут бить и дальше. Просто команд наших станет меньше. В следующем сезоне вместо трёх, скорее всего, будет одна», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, в Лиге чемпионов Россию также представляет московский «Локомотив». Сегодня, 25 ноября, «железнодорожники» сыграют на выезде с «Атлетико». Матч пройдёт в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало – в 23:00 мск.
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