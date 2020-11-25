«Челси» начал работу над продлением контракта с Тьяго Силвой. Игрок в клубе три месяца

Новичок «Челси» защитник Тьяго Силва впечатлил руководство клуба своим выступлением в составе команды.
Как сообщает журналист Tuttomercatoweb Марко Контерио в своём «твиттере», лондонцы уже начали переговоры с представителями 36-летнего футболиста относительно нового соглашения с игроком. Синие хотят продлить сотрудничество с Тьяго на один год – до лета 2022 года.
Силва перешёл в «Челси» в конце августа этого года на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», цвета которого защищал на протяжении восьми лет. Ранее бразилец выступал за «Милан», «Флуминенсе», «Порту» и клубы на родине. В 2005 году защитник числился в московском «Динамо», за которое не провёл ни одного матча из-за болезни. В сборную Бразилии вызывается с 2008 года.
В нынешнем сезоне Тьяго провёл 5 матчей в английской Премьер-лиге и забил 1 гол.
- 25 ноября 2020
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