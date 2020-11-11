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«Мы можем ошибаться». Леонардо – об уходе Кавани и Тьяго Силвы

«Мы можем ошибаться». Леонардо – об уходе Кавани и Тьяго Силвы
Футбол / Франция 0

Спортивный директор французского «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал уход на правах свободных агентов 33-летнего форварда Эдинсона Кавани и 36-летнего защитника Тьяго Силвы.

«В какой-то момент мы должны спросить у себя: «Что мы будем делать?» Мы ясно говорили с ними… Это был момент, когда мы не могли дать им именно то, что они хотели. Это была, как финансовая сторона вопроса, так и проблема смены поколений. Настал момент рассчитывать на Маркиньоса и Кимпембе. Это были непростые решения, мы можем ошибаться, но решения нужно принимать», — цитирует Леонардо Get French Football News.

Напомним, что Кавани подписал годичное соглашение с английским «Манчестер Юнайтед» и уже провёл в его составе 5 встреч во всех турнирах, в которых забил один гол. Его экс-одноклубник также оказался в Англии, заключив аналогичный по сроку контракт с лондонским «Челси», за который провёл уже 8 матчей, отметившись одним забитым мячом.

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