«Мы можем ошибаться». Леонардо – об уходе Кавани и Тьяго Силвы

Спортивный директор французского «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал уход на правах свободных агентов 33-летнего форварда Эдинсона Кавани и 36-летнего защитника Тьяго Силвы.

«В какой-то момент мы должны спросить у себя: «Что мы будем делать?» Мы ясно говорили с ними… Это был момент, когда мы не могли дать им именно то, что они хотели. Это была, как финансовая сторона вопроса, так и проблема смены поколений. Настал момент рассчитывать на Маркиньоса и Кимпембе. Это были непростые решения, мы можем ошибаться, но решения нужно принимать», — цитирует Леонардо Get French Football News.

Напомним, что Кавани подписал годичное соглашение с английским «Манчестер Юнайтед» и уже провёл в его составе 5 встреч во всех турнирах, в которых забил один гол. Его экс-одноклубник также оказался в Англии, заключив аналогичный по сроку контракт с лондонским «Челси», за который провёл уже 8 матчей, отметившись одним забитым мячом.