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Избитый Широковым арбитр подал заявление в суд о рассмотрении дела в общем порядке

Избитый Широковым арбитр подал заявление в суд о рассмотрении дела в общем порядке
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Никита Данченков, пострадавший от бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова во время матча любительских команд, выразил несогласие с рассмотрением уголовного дела в особом порядке.

Данченков написал для мирового судьи заявление, в котором попросил рассмотреть дело в общем порядке и организовать вызов и допрос всех свидетелей, а также исследование доказательств. Об этом адвокат потерпевшего Александр Островский сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.

Напомним, 10 августа экс-игрок «Зенита» Роман Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр матча Никита Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков решил обратиться в суд, так как инцидент «нанёс удар по его имиджу и имиджу судейского корпуса в целом».

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