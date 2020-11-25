Избитый Широковым арбитр подал заявление в суд о рассмотрении дела в общем порядке

Арбитр Никита Данченков, пострадавший от бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова во время матча любительских команд, выразил несогласие с рассмотрением уголовного дела в особом порядке.



Данченков написал для мирового судьи заявление, в котором попросил рассмотреть дело в общем порядке и организовать вызов и допрос всех свидетелей, а также исследование доказательств. Об этом адвокат потерпевшего Александр Островский сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.



Напомним, 10 августа экс-игрок «Зенита» Роман Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр матча Никита Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков решил обратиться в суд, так как инцидент «нанёс удар по его имиджу и имиджу судейского корпуса в целом».